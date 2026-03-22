Scontro tra un'auto e un bus nella notte in via Madama Cristina

Un’auto e un bus Gtt della linea 18 blu sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. E' avvenuto nella notte tra sabato e domenica all’incrocio tra via Madama Cristina e corso Raffaello, quartiere San Salvario.

L’impatto è stato registrato intorno alle 4.30 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo del trasporto pubblico era diretto verso via Accademia Albertina, mentre l’autovettura proveniva dalla sua sinistra. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente.

A bordo del bus si trovavano oltre dieci passeggeri, mentre sull’auto viaggiavano due persone. Nonostante la dinamica dell’incidente e i danni riportati dai veicoli, nessuno è rimasto ferito.

L’urto ha provocato anche il danneggiamento di alcune transenne dell’arredo urbano, abbattute dalla forza dell’impatto. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona.