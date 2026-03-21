Spaccata con il camion, assalto notturno a un negozio di biciclette

Un nuovo colpo scuote il Canavese, dove nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo una banda ha messo a segno una spettacolare spaccata ai danni di un negozio di biciclette tra Borgofranco d’Ivrea e Settimo Vittone.

Nel mirino dei malviventi è finito il punto vendita “Tessiore Cicli”, in via Baio Dora. Un’azione studiata nei dettagli e portata a termine con modalità da vero e proprio blitz. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero inizialmente rubato un mezzo pesante da una cava, a Borgofranco d’Ivrea. Con il camion hanno poi percorso circa un chilometro e mezzo fino a raggiungere il negozio.

Arrivati sul posto, hanno utilizzato il mezzo come ariete per sfondare prima il cancello automatico e poi la vetrina blindata, riuscendo così ad aprirsi un varco all’interno dell’attività commerciale. Una volta dentro, il gruppo ha agito in pochi minuti, portando via diverse biciclette, tra cui modelli elettrici di alta gamma.

Ancora da quantificare il valore complessivo del bottino, ma i danni alla struttura risultano ingenti. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il camion utilizzato per l’assalto è stato ritrovato nella mattinata a Settimo Vittone, abbandonato. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.