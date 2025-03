Flash mob della Lega contro il velo e gli sportelli anti-islamofobia

Flash mob della Lega nel pomeriggio di oggi, sabato 22 marzo, davanti a Palazzo Civico, "contro il velo e lo sportello anti islamofobia che il sindaco vuole aprire in città".

Oltre agli attivisti vi hanno partecipato i deputati Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, l'europarlamentare Silvia Sardone, oltre al consigliere comunale di Torino Giuseppe Catizone.

"Una scelta totalmente assurda"

"Gli sportelli contro l'islamofobia - sostengono i leghisti - sono una scelta totalmente assurda, figlia del politicamente corretto, che punta chi osi a silenziare chiunque osi attaccare l'estremismo islamico, criticare certi comportamenti delle comunità musulmane o segnalare episodi in cui le donne vengono sottomesse per motivi religiosi".

I sostenitori del Carroccio attaccano: "Noi della Lega non smetteremo mai di denunciare il pericolo di un islamismo sempre più aggressivo in Italia e in Europa e di confermare la nostra opposizione al velo islamico in quanto strumento di sottomissione delle donne e non di libertà".

"Non ci faremo intimidire"

"Non ci faremo intimidire da iniziative farsa - hanno concluso gli esponenti della Lega - l'amministrazione di sinistra di Torino continua a moltiplicare proposte assurde e ideologiche, lontanissime dalle vere priorità dei cittadini".