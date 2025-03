A Moncalieri i consigli dei nonni diventano video 'tutorial' per bambini e ragazzi

Questi “consigli dei nonni” andranno in scena per l’evento conclusivo del progetto Come si fa?, che si terrà sabato 29 marzo alle ore 14.30 nella Sala Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri. Sarà un pomeriggio di incontro e narrazione, in cui gli anziani protagonisti dei video dialogheranno con Federico Bianco, attore e storyteller, per dare vita a un racconto collettivo di esperienze e conoscenze.

L’evento si aprirà con un’attività esperienziale e creativa aperta a tutti, dal titolo E tu cosa sai fare?, un’occasione per sperimentare e condividere il sapere in modo divertente e coinvolgente.

Di Crescenzo: "Tramandare il sapere"