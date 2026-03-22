Via Fiochetto verso la conferma del senso unico: “Ma si continua a viaggiare contromano”

Senso unico sì, senso unico no. Si è aperto il dibattito, in Seconda commissione, sulla sperimentazione della viabilità in via Fiochetto, dove da ottobre è stato cancellato il doppio senso di marcia tra corso XI Febbraio e via Priocca. La Circoscrizione 7, attraverso il coordinatore alla Viabilità Giuseppe Piras, ha annunciato l’intenzione di confermare il provvedimento e renderlo definitivo, dopo tre mesi di osservazioni senza criticità evidenti.

Consiglieri divisi

Non tutti, però, hanno condiviso questa sperimentazione chiamata a eliminare la sosta selvaggia e a rendere lecito il parcheggio su uno dei lati della strada (quello opposto al multipiano). “Alcune persone non hanno capito le novità e continuano a percorrere la strada contromano - ha replicato la consigliera della Lega, Daniela Rodia, già autrice di un ordine del giorno -, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti”. Per il capogruppo Pd Beppe Cammarata, inoltre, è necessario rendere più visibile la segnaletica per evitare confusione e incidenti.

Le valutazioni

La sperimentazione terminerà ufficialmente a fine marzo e sarà il momento in cui Comune e Circoscrizione si siederanno attorno a un tavolo e valuteranno se confermare definitivamente il senso unico o introdurre eventuali modifiche. Intanto, il dibattito resta aperto: compreso l’arrivo delle strisce blu (all’inizio si era parlato di una dozzina di parcheggi, ma bianchi). Un provvedimento che da un certo punto di vista ha aumentato i parcheggi (prima era in vigore il divieto di sosta e fermata). Anche se oggi molti automobilisti “disertano” i parcheggi a pagamento, in cerca di quelli gratuiti.