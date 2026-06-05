Incidente questa mattina in corso Unione Sovietica nel tratto compreso tra via San Marino e via Rosario di Santa Fe', proprio all'altezza dei Poveri Vecchi, dove una vettura si è scontrata contro un'ambulanza. Il mezzo di soccorso, in quel momento, aveva a bordo un paziente.
Si è reso così necessario l'intervento del 118 di Azienda Zero, che ha prestato aiuto sia all'equipaggio dell'ambulanza coinvolta nello scontro che al paziente.
Il bilancio complessivo parla di una persona codice giallo e 1 codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per riportare alla normalità il flusso del traffico.
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Cronaca | 05 giugno 2026, 08:58
Incidente per un ambulanza con un paziente a bordo: un codice giallo e un codice verde
I fatti si sono verificati questa mattina in corso Unione Sovietica tra via San Marino e via Rosario di Santa Fe'. Sul posto i sanitari del 118
Incidente questa mattina in corso Unione Sovietica nel tratto compreso tra via San Marino e via Rosario di Santa Fe', proprio all'altezza dei Poveri Vecchi, dove una vettura si è scontrata contro un'ambulanza. Il mezzo di soccorso, in quel momento, aveva a bordo un paziente.
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