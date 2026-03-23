Cumiana: anche il romano Zoomarine entra nella famiglia di Zoom

Il progetto Openature, partito da Zoom di Cumiana, si estende ancora. In meno di due anni le strutture zoologiche sono passate da una a tre: dopo il parco Natura Viva a Bussolengo, in provincia di Verona, entra nella famiglia anche il parco tematico Zoomarine, che si trova a Torvaianica, nel Comune di Pomezia, all’interno della Città metropolitana di Roma.

La struttura a tema marino ospita più di 400 animali e accoglie quasi mezzo milione di visitatori l’anno. Si sviluppa su circa 40 ettari e nel 2009 è stata la prima realtà a ricevere il riconoscimento di giardino zoologico. La abitano diverse specie a rischio estinzione come il pinguino africano, la testuggine gigante africana e uccelli come i conuri del sole.

«Siamo partiti dai nostri territori per sviluppare un modello che il pubblico ha già dimostrato di apprezzare, con una crescita costante già registrata nelle nostre strutture. Anche la proposta di Zoomarine verrà progressivamente sviluppata in questa direzione, con un’evoluzione degli spazi e delle esperienze sempre più coerente con i temi della salvaguardia biodiversità» commenta il ceo Umberto Maccario.



