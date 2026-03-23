Collegno: giovedì 26 gli sportelli dei Servizi Demografici resteranno chiusi

L’Amministrazione comunale di Collegno informa la cittadinanza che giovedì 26 marzo 2026 gli sportelli dei Servizi Demografici resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata.

La chiusura si rende necessaria per consentire le operazioni di aggiornamento, configurazione e adeguamento dei sistemi informatici, a seguito dell’introduzione di un nuovo applicativo ministeriale destinato alla gestione dei servizi demografici. L’intervento tecnico interesserà contemporaneamente gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva.

Durante tali attività le postazioni operative e i sistemi informativi non saranno temporaneamente disponibili, rendendo impossibile il regolare svolgimento del servizio di sportello. L’Amministrazione si scusa per eventuali disagi e invita i cittadini a programmare per tempo le proprie pratiche, rivolgendosi agli uffici nei giorni precedenti o successivi alla data indicata.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno disponibili su www.comune.collegno.to.it.