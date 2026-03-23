Al Circolo dei lettori, un evento per il Kenya di Domus ODV, Lions Club Torino Solferino e Pinerolo Acaja

Lunedì 13 aprile 2026 alle ore 18.30, al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino 9) una serata in cui musica, parola e fotografia si uniranno per sostenere i bambini di Ndithini, in Kenya. L’iniziativa è promossa da Domus ODV, in collaborazione con i Lions Club Torino Solferino e Pinerolo Acaja, con il patrocinio dei Distretti Lions 108Ia1 e 108Ia3.

L’evento, intitolato “Melodie da Sogno: Musica in Scena - Il pianoforte racconta il grande cinema”, vedrà protagonista la voce recitante di Gina Forgia, accompagnata al pianoforte da Gabriella Fiammengo, con fotografie a cura di Simone Fiammengo. Il ricavato della serata sarà interamente destinato alla missione Madre Ippolita Children Home di Ndithini.

A Ndithini, una delle aree più fragili del Kenya, con un alto tasso di abbandono di bambini e neonati, le suore delle Piccole Figlie di San Giuseppe accolgono bambini in situazione di grave difficoltà, offrendo loro protezione, istruzione e cure. Grazie al sostegno di Domus ODV, in questo territorio sono stati realizzati una scuola primaria e secondaria, un dispensario, un ambulatorio al servizio della comunità e anche un panificio, pensato per favorire l’autosufficienza della missione.

Le immagini che accompagnano e ispirano questa iniziativa raccontano il valore di questo impegno: i volti dei bambini riuniti davanti alla scuola, la distribuzione di materiale scolastico, l’attività del panificio, l’assistenza sanitaria ai più piccoli, la presenza quotidiana di volontari e religiose accanto alla comunità. Sono fotografie di speranza per un futuro migliore.