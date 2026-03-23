Lanzo Torinese, al via i lavori sul torrente Tesso

Protezione e cura del territorio in primo piano: sono iniziati i lavori sul torrente Tesso, con la pulizia delle sponde, il taglio della vegetazione e una serie di interventi a favore della fauna acquatica. L’intervento, affidato alla ditta Alasonatti, ha un valore complessivo di 150mila euro e mira a garantire maggiore sicurezza idraulica, migliorare l’ecosistema fluviale e prevenire eventuali criticità legate al dissesto idrogeologico. Tra le opere previste, spicca la realizzazione di una scala di risalita per i pesci, pensata per favorire la fauna ittica e rendere più sostenibile l’habitat naturale.

Contestualmente, sulla roggia dei Molini è previsto un misuratore di portata, un adempimento obbligatorio richiesto dalla Regione per monitorare costantemente il flusso idrico. «Con questo intervento finanziato dalla Regione Piemonte con il bando Acque Vive al quale abbiamo partecipato – sottolinea il sindaco Fabrizio Vottero – non proteggiamo solo il territorio e le persone, ma valorizziamo anche l’ambiente naturale che circonda la nostra città. Il Tesso è parte della nostra identità e ogni azione che realizziamo mira a salvaguardare il futuro della comunità». Il cantiere procederà nelle settimane successive fino al completamento degli interventi, assicurando una maggiore sicurezza, una migliore gestione del corso d’acqua e una fruizione più sicura del territorio.