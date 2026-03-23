Consumi idrici e territorio: al MAcA i risultati della decima edizione del Premio Punto Acqua

Il 24 marzo, presso il Museo A come Ambiente di Torino, si terrà la decima edizione del Premio Punto Acqua, un evento che analizza i dati di consumo della rete idrica locale relativi all'anno precedente. Durante la cerimonia verranno resi noti i comuni dell'area metropolitana e la circoscrizione torinese che hanno registrato i più alti volumi di prelievo di acqua potabile attraverso i chioschi tecnologici sul territorio.
La selezione dei vincitori avviene dividendo i comuni in tre diverse fasce demografiche, così da garantire un confronto equilibrato tra realtà di diverse dimensioni. Come riconoscimento per l'utilizzo della risorsa pubblica le località che hanno erogato le maggiori quantità di acqua otterranno un periodo di quindici giorni di prelievo gratuito di acqua gasata per i propri cittadini. L'iniziativa mira a monitorare la diffusione delle buone pratiche ambientali e a promuovere l'utilizzo dell'acqua di rete come scelta di consumo quotidiana.