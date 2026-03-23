Sequestrata a Chieri una discarica a cielo aperto di rifiuti

La scorsa settimana alcuni cittadini, che percorrevano la pista ciclabile verso Riva di Chieri, hanno notato del fumo e provveduto a farne segnalazione alla Polizia Locale, che è prontamente intervenuta: in un campo privato in via Montù, nei pressi de “Il Gialdo”, è stato così individuato un deposito di rifiuti, con vari materiali dati alle fiamme (porte di legno, ferro, copertoni, estintori, termosifoni). Il campo è stato sequestrato e nei confronti del proprietario è scattata la denuncia per deposito incontrollato di rifiuti e smaltimento non autorizzato, come previsto dal Testo Unico Ambientale del 2006.

Commenta l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo: «Prosegue l’attività della nostra Polizia Locale di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e a tutela del decoro urbano. Un’azione continuativa di controllo sul territorio, che si sta dimostrando efficace non solo dal punto di vista sanzionatorio ma anche per meglio informare e sensibilizzare la cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti».

Inoltre, a febbraio e a marzo sono stati avviati i primi servizi di vigilanza e da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), così come previsto da un’apposita convenzione siglata tra il Comune di Chieri e la Città Metropolitana di Torino. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono “sentinelle dell’ambiente” che-con il coordinamento e la collaborazione della Polizia Locale-svolgono attività di prevenzione e contrasto agli illeciti in materia ambientale. Nei primi servizi sono stati individuati rifiuti abbandonati da ignoti (ad esempio in via Luigi Pirandello) e sono stati effettuati controlli di zoofilia (con rilevazione dei microchip) nel centro storico e in diversi parchi cittadini, svolgendo anche un’opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei conduttori dei cani, invitandoli a consultare il Regolamento sul benessere animale del Comune di Chieri e ad osservare tutte le regole previste per il decoro urbano.

Ricordiamo che i cittadini che notino abbandoni o sversamenti di rifiuti in determinate zone della città, possono segnalare il fatto al Consorzio Chierese per i Servizi (scrivendo a ccs@ccs.to.it) sia alla Polizia Locale o all’amministrazione comunale attraverso i canali istituzionali (scrivendo a protocollo@comune.chieri.to.it) e l’app Municipium.