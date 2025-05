Oltre 500 firme raccolte in una serata, così il Centro Europa dice no agli accampamenti abusivi

E' bastata una serata appena per raggiungere il quorum delle 300 firme, necessarie per essere auditi al Diritto di Tribuna a Palazzo Civico ed esporre il problema degli accampamenti abusivi di Mirafiori e Centro Europa. Del resto, lo avevano promesso venerdì sera i residenti. E sono stati di parola. Per contrastare il fenomeno delle occupazioni dei camper a macchia di leopardo si sono ritrovati ai giardinetti alle spalle del Mercatò e hanno dato il via a una petizione che chiede interventi concreti all'amministrazione comunale. In poche ore sono state oltre 500 le sottoscrizioni raggiunte, il segnale che il problema da queste parti è molto sentito.

"Ripristinare il decoro"

La petizione chiede l’immediato allontanamento dei camper abusivi e il ripristino del decoro urbano in via Rubino, via Nitti, via Gaidano ,via Gonin, corso Salvemini e via Bonfante. "Lanciamo un appello al sindaco e al Consiglio Comunale di Torino - si legge nel testo -, chiedendo si intervenga con urgenza per l’immediato allontanamento dei camper e degli insediamenti abusivi presenti nelle vie sopracitate, che generano gravi situazioni di degrado, insicurezza e disagio per i residenti". E di conseguenza il ripristino di una condizione di normalità e decoro urbano, compromessa dalla permanenza prolungata dei camper.

La chiusura delle fontanelle

Un tema che fa discutere (e che divide) è quello legato alla richiesta di chiusura delle fontanelle pubbliche presenti nell’area, spesso utilizzate impropriamente dagli stessi abusivi. "Chiediamo anche l’istituzione di un presidio fisso e costante delle forze di polizia per garantire sicurezza e rispetto delle normative vigenti - concludono i firmatari -. La situazione attuale è insostenibile e non più tollerabile: richiediamo interventi concreti e tempestivi per tutelare i diritti e la qualità della vita dei cittadini della Circoscrizione 2".

Anche al Lingotto

Intanto da giorni c'è una nuova segnalazione nell'aria, questa volta arriva da via Olivero (quartiere Lingotto). Proprio davanti al giardinetto e all'area cani sostano alcuni camper, approfittando del solito toret e del poco passaggio di auto.