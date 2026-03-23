Concorso Lingua Madre a SalTo26: le vincitrici della XXI edizione

Scritture e sguardi diretti e privi di compiacimenti intrecciano dimensioni intime, culture e contesti sociali: dramma, forza e poesia di vite minime scivolano via lasciando una traccia leggera, come un aroma.

Primo Premio Andreea Paula Danilescu (Romania) con il racconto Le ferite delle madri, le cicatrici dei figli

Secondo Premio Aurora Leode Fadonougbo (Benin/Italia) con il racconto Lingua padre

Terzo Premio Brenda Soledad Carmona (Argentina) con il racconto Madre in terra straniera

Premio Sezione Speciale Donne Italiane Carmela Caldarola (Italia) con il racconto Il profumo del cardamomo

Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Julia Derbule (Argentina) con la fotografia Cuore diviso

Premio Speciale Torino Film Festival Ana Paula Alfonso Lonardi (Argentina) con il racconto Arrivederci a Genova

Premio Speciale Slow Food – Terra Madre Mary Valeriano (Brasile) con il racconto Piante e altre rivoluzioni

Sono anche in corso le votazioni tra i dieci racconti finalisti per il Premio Speciale Giuria Popolare, che verrà decretato il 15 aprile 2026.

Tutti i racconti selezionati saranno pubblicati nell’antologia Lingua Madre Duemilaventisei. Racconti di donne non più straniere in Italia (Edizioni SEB27), che sarà edita in autunno e quindi disponibile in tutte le librerie insieme ai volumi del Gruppo di Studio del Concorso sui temi della migrazione femminile.

La Premiazione si svolgerà lunedì 18 maggio alle ore 13.30 in Arena Piemonte, Lingotto Fiere. Una cerimonia aperta a tutte e tutti che chiuderà il calendario di eventi CLM nell’ambito del XXXVIII Salone Internazionale del Libro di Torino.

Ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, il Concorso Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro, diretto alle donne migranti, alle loro figlie e a tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple. Una sezione speciale è dedicata alle donne italiane che pur non avendo origine straniera vogliano mettersi in relazione con l’Altra.

Tra le novità di quest’anno che saranno presentate al Salone:

il progetto “Fammi un quadro del sole”. Omaggio a Emily Dickinson in collaborazione con l’Università di Torino e le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte | Castello di Moncalieri e Forte di Gavi: la prospettiva della poeta, a 140 anni dalla sua morte, si rispecchia con un reading-spettacolo in quella “delle altre” – artiste, attrici, scrittrici, tra cui quelle CLM – che, ieri come oggi, mirano a proporre nuove possibilità di ordine e relazione.

in collaborazione con l’Università di Torino e le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte | Castello di Moncalieri e Forte di Gavi: la prospettiva della poeta, a 140 anni dalla sua morte, si rispecchia con un reading-spettacolo in quella “delle altre” – artiste, attrici, scrittrici, tra cui quelle CLM – che, ieri come oggi, mirano a proporre nuove possibilità di ordine e relazione. il romanzo d’esordio dell’autrice CLM Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez intitolato Occhi foresta ed edito da Capovolte edizioni: l’immaginazione di una bambina diventa la ricerca di una donna, tra Italia e Perù. Un’opera che unisce genealogie femminili e realismo magico, tra relazioni, sorellanza e memoria precoloniale.



