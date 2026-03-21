Sonic Park, Nichelino pensa ad una soluzione alternativa per salvare l'evento

L'occasione per parlarne è stata a margine della presentazione del recupero del giardino storico della Palazzina di Stupinigi. E' arrivata la primavera, si avvicina a grandi passi l'estate ma ci sono ancora nubi sul futuro del Sonic Park, visto che solo a giugno verrà discusso il ricorso al Tar depositato dal Comune di Nichelino contro la decisione che l'anno scorso impedì di ospitare la kermesse musicale, obbligando ad uno spostamento dei concerti tra Collegno e Torino.

Tolardo: "Il giardino d'onore e il piano B"

"Troppo tardi per poter mettere in piedi un cartellone importante, gli artisti vanno contattati molti mesi prima", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. Ed allora, per salvare l'edizione 2026, ma soprattutto per realizzarla comunque a Stupinigi, si sta lavorando ad una sorta di piano B. "E' evidente che in queste condizioni non si può pensare al Sonic Park come era stato in passato - aggiunge il primo cittadino di Nichelino - per questo stiamo lavorando ad una manifestazione che abbia connotazioni differenti e con una capienza ridotta, ma con gli spazi in grado di ospitare comunque l'evento".

Sottolineando che "se ci sarà la volontà comune, oltre che quella politica (con riferimento agli organizzatori e all'Ente Parco, ndr), Nichelino pensa di organizzare il Sonic Park ospitando i concerti nel giardino d'onore, di fronte alla Palazzina di Caccia, con una capienza ridotta. "Come era già successo nel 2021, durante la pandemia. Allora c'erano mille persone, dovendo garantire il distanziamento, oggi potremmo arrivare ad ospitarne il doppio".

Programma alternativo con Nichelino città

Ma se gli ambientalisti e coloro che si erano messi di mezzo un anno fa non riterranno accettabile anche questa ipotesi, Nichelino non vuole lasciare nulla di intentato per regalare momenti di spettacolo e musica ai suoi appassionati: "Stiamo lavorando ad un programma estivo alternativo, legando Stupinigi con gli eventi in programma in città", ha spiegato Tolardo. Nelle prossime settimane si capirà meglio verso quale scenario sarà indirizzata la lunga estate calda di Nichelino.