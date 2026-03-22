Teatro, a Venaria la performance di Eleonora Frida Mino ispirata alla storia della testimone di giustizia Lea Garofalo

"Le ribelli" è una performance dedicata alle donne che hanno lottato contro la mafia: attraverso la narrazione teatrale di Eleonora Frida Mino e la visual art di Giulia Salza racconta la vita di Lea Garofalo e di Denise Cosco.

Madre e figlia. Lea fu la moglie di un boss della criminalità organizzata, che per amore della figlia decise di diventare testimone di giustizia, vivendo molti anni in fuga. Pagò con la vita. La figlia Denise decise di denunciare la famiglia e testimoniò contro padre e zii, restituendo giustizia alla madre.

Cosa vuol dire per una donna lottare contro la mafia? A cosa può arrivare una madre per salvare i propri figli? Può prevalere la famiglia mafiosa rispetto all'amore per i figli? Questi solo alcuni degli interrogativi che saranno condivisi durante la performance, con un curioso excursus per raccontare il mondo femminile all'interno della mafia e le donne che l'hanno combattuta oppure scelta.