Affitta la stanza di un b&b vicino a via Cialdini e poi svaligia la casa: arrestato un uomo di 39 anni con rolex, soldi e oggetti di valore

Aveva affittato una stanza di un bed&breakfast, ma il suo piano non era affatto quello di godersi Torino da turista: un italiano di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di furto in abitazione. L'uomo, infatti, aveva letteralmente svaligiato l'appartamento nella zona di via Cialdini in cui aveva finto di soggiornare.



L'allarme è scattato intorno alle 3 di pomeriggio: sul posto arrivano gli agenti che raccolgono la testimonianza della padrona di casa. A insospettire, era stato in particolare il comportamento ambiguo tenuto dall'uomo, che peraltro - alla richiesta delle forze dell'ordine - si è rifiutato di aprire, prendendo tempo.

I poliziotti, una volta entrati, notano subito una bottiglia di plastica con un foro utilizzata per consumare cocaina. All’interno delle sue tasche vengono trovati un orologio Panerai, una collana in oro, degli orecchini e il resto dei monili preziosi sottratti alla proprietaria. Dal controllo effettuato vengono poi rinvenuti altri 5 orologi, tra cui un Rolex, dispositivi elettronici di vario tipo, anelli d’oro e altri oggetti di valore. Il tutto per una somma di circa 30mila euro.

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana.