Moncalieri: rave party (abusivo) all'ex Ilte per dire no alla riapertura del Cpr

Non sono bastate le proteste andate in scena tra venerdì in piazza Carignano e ieri mattina in corso Brunelleschi a Torino. I contrari alla riapertura del Cpr si sono dati appuntamento dalla serata di sabato nella ex Ilte di Moncalieri, dove hanno dato vita ad un rave party abusivo, che ha radunato oltre un migliaio di persone.

Arrivati da tutta la provincia

In via Postiglione sono arrivate persone da un pò tutta la provincia, per un raduno a base di musica a palla, danze e forse anche droga. Approfittando dei cancelli aperti per i lavori in corso, hanno preso possesso della struttura trasformandola in una discoteca. Le forze dell’ordine e i carabinieri sono arrivati sul posto per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che il rave possa degenerare i problemi per l'ordine pubblico.

Il no alla riapertura del Cpr

Insieme ai tanti giovani e giovanissimi, anche esponenti dei centri sociali e di Askatasuna, che hanno srotolato ed esposto striscioni per ribadire la contrarietà alla riapertura del Cpr di corso Brunelleschi, prevista per domani.

Presenti anche sanitari della Croce Rossa e la Polizia locale di Moncalieri, per vigilare sulla situazione: dalla mattina è iniziato un progressivo deflusso dei partecipanti e per fortuna non si sono registrati problemi o incidenti.