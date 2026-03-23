A Torino torna la Deejay Ten: la città si prepara alla prima tappa del tour

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 60mila persone, la Deejay Ten riparte da Torino domenica 29 marzo. Si tratta di un debutto da tutto esaurito per la prima tappa del 2026 della corsa itinerante non agonistica firmata Radio Deejay e ideata da Linus, che da vent’anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di runner in tutta Italia. Con due percorsi differenti da 10 e 5 km, adatti a ogni età e capacità atletica, l’evento rappresenta l’appuntamento ideale per trascorrere una domenica mattina all’insegna dello sport e del divertimento. La tappa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torino, sarà capitanata da Linus che darà il via alla corsa alle ore 9.30 insieme ad alcune delle voci più amate dell’emittente come Diego Passoni, La Vale, Danilo da Fiumicino, Furio, Giorgio e Vic.

Piazza Castello ospiterà il Deejay Village, luogo di ritrovo dove sarà possibile richiedere informazioni e ritirare pettorale e maglia nelle giornate di sabato 28 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, e di domenica 29 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 9.15. Per questa edizione le maglie fornite dallo sponsor tecnico adidas saranno di colore verde acqua per il percorso da 10 km e rosa per quello da 5 km. I partecipanti riceveranno inoltre il chip usa e getta per il rilevamento cronometrico, l'assicurazione RC, l'assistenza medica, la medaglia di partecipazione e la sacca ristoro finale al termine del traguardo.

Entrambi i percorsi partiranno da via Pietro Micca – Piazza Castello per poi attraversare i Giardini Reali. Dopo aver percorso corso San Maurizio, via Giovanni Francesco Napione e corso Regina Margherita, i corridori si divideranno all’altezza del fiume Po. Gli iscritti alla 5 km ritorneranno verso il Lungo Po Niccolò Machiavelli fino a piazza Vittorio Veneto e via Po per raggiungere l’arrivo. Chi affronterà la 10 km proseguirà invece sul lato opposto del Po, attraversandolo da Ponte Sassi e continuando per corso Casale fino a Ponte Vittorio Emanuele I; raggiunto il Parco del Valentino, i runner torneranno sul Lungo Po Armando Diaz dirigendosi verso il traguardo in Piazza Castello.

In qualità di sponsor tecnico, adidas presenterà la adidas Beat Community per connettere i runner locali offrendo esperienze esclusive e allenamenti. Sabato 28 marzo verrà inoltre organizzata la “Run & Bakery” (con iscrizioni disponibili al seguente LINK) con colazione a ritmo di musica e test delle nuove ADIZERO EVO SL presso il The Running Lab. Per tutto il weekend il Deejay Village ospiterà anche un hub esperienziale con Photobooth e Tattoo Station. Dopo Torino, la Deejay Ten farà tappa a Bari il 19 aprile, a Treviso il 17 maggio e si concluderà a Milano il 4 ottobre. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://deejayten.deejay.it/

I PERCORSI A TORINO

Percorso 10 km: piazza Castello (PARTENZA), viale 1° Maggio, viale dei Partigiani, corso San Maurizio (km 1), via Giovanni Francesco Napione (km 2), corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, Lungo Po Alessandro Antonelli (km 3, 4), Ponte Sassi, piazza Alberto Pasini, corso Casale (km 5,6,7), Ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po Gipo Farassino (km 8), corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz (km 9), piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello (ARRIVO)

Percorso 5 km: piazza Castello (PARTENZA), viale 1° Maggio, Rondò Rivella, corso San Maurizio (km 1), via Giovanni Francesco Napione (km 2), corso Regina Margherita, Lungo Po Niccolò Machiavelli, Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione (km 3), piazza Vittorio Veneto, via Po (km 4), piazza Castello (ARRIVO)