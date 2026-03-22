Torna il palio dei poeti, a Torino sfida tra versi e contrade

Domenica 3 maggio 2026 Club dei Cento riporta in scena a Torino una delle iniziative culturali più originali degli ultimi anni: il palio dei poeti, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento che unisce competizione, identità territoriale e passione per la parola, trasformando la poesia in un vero e proprio evento “di contrada”.

Saranno sei i poeti in gara, ciascuno chiamato a rappresentare e difendere i colori delle diverse Circoscrizioni cittadine. Una sfida simbolica ma intensa, in cui i versi diventano strumento di confronto e racconto del territorio, dando voce alle diverse anime della città.

L’iniziativa punta infatti a valorizzare la ricchezza culturale torinese attraverso una formula partecipativa e coinvolgente, capace di rafforzare il senso di appartenenza locale. La poesia, in questo contesto, si conferma non solo espressione artistica, ma anche mezzo di dialogo sociale e condivisione.

Ad arricchire il programma sarà la presenza del cantautore Francesco Trimani, ospite della manifestazione, che porterà sul palco la sua proposta musicale intrecciando parole e note.

L’appuntamento è fissato per le 15:30 presso il Salone Eventi Open011, in corso Venezia 11. Un’occasione aperta alla cittadinanza per riscoprire la poesia in chiave contemporanea e partecipare a un evento che, anno dopo anno, sta consolidando il proprio spazio nel panorama culturale locale.