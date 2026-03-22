Maltempo, salta la festa di via Nizza: appuntamento a giugno

La festa è stata rinviata

Una giornata di festa tra shopping, intrattenimento e iniziative per tutte le età che però dovrà attendere ancora qualche mese. È stata infatti rinviata a causa del maltempo la sesta edizione della manifestazione “Sul filo della gentilezza”, inizialmente in programma oggi, domenica 22 marzo, in via Nizza, nel tratto tra piazza Carducci e il Lingotto.

L’evento, ormai appuntamento consolidato nel calendario del quartiere e patrocinato dalla Circoscrizione 8, è stato posticipato a domenica 21 giugno, quando le condizioni meteo dovrebbero consentire lo svolgimento in sicurezza e la piena partecipazione di pubblico ed espositori.

Il format resterà invariato: per l’intera giornata via Nizza si trasformerà in un grande spazio a cielo aperto, con negozi pronti a presentare nuovi arrivi, bancarelle con prodotti per tutti i gusti, artigiani, produttori da tutta Italia ed espositori con proposte che spaziano dall’enogastronomia all’artigianato.

Confermato anche il ricco programma di intrattenimento, con animazioni per i più piccoli, musica, esibizioni di scuole di ballo e dell’Accademia di spettacolo Gypsy, oltre a truccabimbi e giostre pensate per le famiglie.