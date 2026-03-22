“Dog Run for Fun” rinviata: la corsa a sei zampe slitta al 26 aprile

Rinviata a causa di esigenze organizzative la “Dog Run for Fun 2026”, la maratona non competitiva a sei zampe inizialmente in programma oggi al parco della Pellerina. L’evento è stato posticipato a domenica 26 aprile, mantenendo invariata la formula che unisce sport, divertimento e solidarietà.

L’appuntamento resta fissato alle ore 14, con ritrovo all’ingresso di corso Appio Claudio 176. Anche nella nuova data, la manifestazione sarà aperta a famiglie, amici e cani di ogni razza, con l’obiettivo di offrire un pomeriggio all’aria aperta all’insegna della condivisione.

La partecipazione rimane libera: con una donazione minima sarà possibile ricevere il kit ufficiale fino a esaurimento scorte. In programma stand informativi, dimostrazioni cinofile e momenti di intrattenimento.

Confermata anche la finalità benefica: il ricavato sarà devoluto all’Unità Cinofila della Croce Rossa Italiana – sezione di Settimo Torinese.