Beinasco piange la scomparsa dell'ex consigliera comunale Rosetta Sorriento

Beinasco piange in queste ore la scomparsa di Rosetta Sorriento, figura molto noto ed amata dalla comunità. Nata nel 1952 a Baiano, in provincia di Avellino, Rosetta era molto conosciuta per essere stata consigliera comunale tra il 2017 e il 2020, ma soprattutto per il suo impegno come membro del gruppo Maschere ufficiali di Borgaretto, dove aveva simpatia interpretato alla perfezione la figura di Ghitin, la cuoca moglie del cacciatore Cotu.

L'impegno anche nel volontariato

Ex educatrice e insegnante di sostegno, Sorriento era stata anche volontaria all’Ospedale San Luigi di Orbassano presso l’Hospice e all’Ircc di Candiolo come assistente psicologico ai malati oncologici.

"Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza", ha detto il sindaco Daniel Cannati.