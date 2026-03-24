Droga e contanti nascosti in casa: la Polizia arresta un uomo di 20 anni per droga "incastrato" da YouPol

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino senegalese di venti anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lo ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto nasce da una segnalazione tramite “YouPol”, l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato che permette ai cittadini di segnalare in modo semplice e anche anonimo episodi di bullismo, spaccio, violenza o altre situazioni sospette, inviando messaggi, foto o video direttamente alla Polizia.

I poliziotti sono intervenuti di notte in via Industria per verificare la presunta attività di spaccio all’interno di un appartamento. Subito gli agenti notano un via vai sospetto, compreso quello di un giovane che in bicicletta entra nello stabile. Il ragazzo, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire afferrando anche gli agenti per la giacca, cercando anche di colpirli.

Nell'appartamento in uso al giovane sono stati trovati, durante la perquisizione, 21 ovuli di cocaina e 1600 euro in contanti, mentre nelle sue tasche c'erano altri 430 euro in contanti, il tutto verosimile provento dell’illecita attività.