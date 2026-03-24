Tenta di rientrare nella casa da cui era stato allontanato per maltrattamenti in famiglia: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un italiano di circa settant’anni per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e per avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nei giorni scorsi, infatti, era arrivata al 112 una chiamata che segnalava un probabile tentativo d’introduzione in abitazione in centro città. Sul posto è intervenuta la volante del Commissariato San Donato: i poliziotti sono entrati nella casa e, salendo velocemente le scale, hanno perlustrato i pianerottoli fino ad arrivare al piano dove notavano un uomo accovacciato davanti alla porta d’ingresso dell’appartamento. L’uomo è risultato sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, dove si trovava in quel momento e in cui risiede la coniuge. Per lui era stato emesso anche il divieto d’avvicinamento a quest’ultima.

L'uomo è stato arrestato.