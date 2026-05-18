Moncalieri, questa sera il confronto tra i quattro candidati sindaci

Domenica prossima, 24 maggio, Moncalieri tornerà al voto per scegliere il sindaco che raccoglierà l'eredità di Paolo Montagna.

Stasera è in programma il confronto tra i quatto candidati sindaci in lizza: Lorenzo Mauro (espressione del centrosinistra), Maurizio Fontana (voluto dal centrodestra), Arturo Calligaro (scelto da L'Altra Destra) e la new entry degli ultimi giorni Salvatore Moschetto, presentato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare (che fa riferimento a Marco Rizzo).

L'appuntamento è dalle ore 20.30 presso il Salone Beato Bernardo, in via don Minzoni 20 a Moncalieri, con l'evento organizzato dal settimanale Il Mercoledì. A moderare l'incontro saranno il direttore Mel Menzio e il suo vice Luca Carisio.