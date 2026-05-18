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Moncalieri | 18 maggio 2026, 12:36

Moncalieri, questa sera il confronto tra i quattro candidati sindaci

Appuntamento alle ore 20.30 in via don Minzoni, presso il Salone Beato Bernardo

I quattro candidati sindaci in corsa a Moncalieri

I quattro candidati sindaci in corsa a Moncalieri

Domenica prossima, 24 maggio, Moncalieri tornerà al voto per scegliere il sindaco che raccoglierà l'eredità di Paolo Montagna

Stasera è in programma il confronto tra i quatto candidati sindaci in lizza: Lorenzo Mauro (espressione del centrosinistra), Maurizio Fontana (voluto dal centrodestra), Arturo Calligaro (scelto da L'Altra Destra) e la new entry degli ultimi giorni Salvatore Moschetto, presentato dalla lista Democrazia Sovrana Popolare (che fa riferimento a Marco Rizzo).

L'appuntamento è dalle ore 20.30 presso il Salone Beato Bernardo, in via don Minzoni 20 a Moncalieri, con l'evento organizzato dal settimanale Il Mercoledì. A moderare l'incontro saranno il direttore Mel Menzio e il suo vice Luca Carisio.

m.d.m.

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