Il Pd a Nichelino trova l'accordo attorno al nome di Davide Morabito

Per settimane si era vociferato di rotture, scissioni e polemiche. Alla fine, invece, il Pd di Nichelino ha trovato la sintesi e la compattezza alla candidatura unica di Davide Morabito: è lui il nuovo segretario locale del partito, dopo il congresso svoltosi ieri mattina. Raccoglie il testimone da Antonio Landolfi, che ha deciso di lasciare dopo 8 anni.

Bruno Orifalco sarà il suo vice

"Ringrazio Antonio per il lavoro svolto in questi anni e auguro un buon inizio a Davide Morabito, candidato unitario e nuovo Segretario del circolo di Nichelino, che avrà come vice Bruno Orifalco: sono certo che il nuovo assetto della segreteria e la direzione sapranno onorare la storia del nostro Partito", ha commentato il sindaco Giampiero Tolardo.

"Dopo 8 anni e mezzo lascio il mio ruolo, con il cuore pieno di emozioni, ricordi, battaglie condivise, sorrisi, difficoltà e tantissime persone incontrate lungo il cammino. Non è semplice chiudere un capitolo così importante della propria vita, soprattutto quando quel percorso è stato fatto con passione, impegno e amore per la propria comunità", ha dichiarato il segretario uscente Landolfi. "In questi anni abbiamo costruito insieme idee, relazioni e speranze, sempre con l’obiettivo di dare qualcosa di buono alla nostra Nichelino".

L'emozione di Antonio Landolfi

"Porterò con me ogni momento vissuto, ogni confronto, ogni mano stretta ogni sguardo ed ogni traguardo raggiunto insieme. Oggi passo il testimone al mio successore, Davide Morabito, a cui rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, una persona che stimo e che sono convinto saprà guidare il circolo con energia, responsabilità e passione", ha concluso Landolfi. "Le emozioni di questa giornata resteranno dentro di me per sempre. Buon lavoro a tutte e tutti e ricordiamoci che il bello deve ancora venire".