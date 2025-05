Bunna (in piedi) e Madaski

Sono due pinerolesi d’eccezione gli ultimi artisti della line up del Pinerolo Sound Festival: Bunna e Madaski.

La manifestazione dedicata alla musica indipendente, che si terrà domenica 25 maggio, dalle 17, in piazza Roma (ingresso libero), vedrà gli storici fondatori del gruppo reggae Africa Unite presentare il loro progetto ‘Africa Unite System of a Sound’. Le storiche sonorità del gruppo verranno rilette in chiave dub durante un live set essenziale.