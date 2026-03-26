Giardino Tre Lanterne: via libera (entro l'estate) all'abbattimento delle barriere

Per il giardino delle Tre Lanterne di largo Giulio Cesare, o meglio per la zona circostante, è in arrivo anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. La conferma arriva direttamente dalla Circoscrizione 6 che ha dato l'ok per un intervento nel quartiere Barriera di Milano. L’intervento, frutto di sopralluoghi e studi tecnici, rientra nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria e mira a rendere più accessibile una delle piazze principali della zona.

Abbattimento delle barriere e sicurezza

Secondo quanto spiegato dal coordinatore alla Viabilità, Maurizio Anastasia, l’obiettivo è duplice: “Abbattere le barriere architettoniche, ma anche mitigare aspetti negativi presenti nell’area”. Con riferimento alla presenza degli abusivi e del noto suk (già oggetto di una raccolta firme). L’ufficio tecnico ha confermato che i lavori interesseranno in particolare l’inizio delle vie Volpiano e Palestrina, con la realizzazione di uno scivolo che faciliterà l’attraversamento pedonale.

Durante il sopralluogo di febbraio sono stati aperti chiusini per verificare i collegamenti delle reti semaforiche, senza riscontrare impedimenti. Per quanto riguarda largo Giulio Cesare, lo scivolo è già presente, mentre gli interventi su piazzetta 3 Lanterne rappresentano una novità per migliorare l’accessibilità complessiva dell’area.

Precedenti interventi e sicurezza notturna

Già nei mesi precedenti, nel giardino adiacente erano stati eseguiti interventi di potenziamento dell’illuminazione, stabiliti dall'assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta insieme ad Iren, con l’obiettivo di rendere la piazza più sicura e contrastare il fenomeno del suk. L’illuminazione migliorata ha contribuito a rendere l’area più fruibile e vigilata, soprattutto nelle ore serali.

Un impegno condiviso con i cittadini

Un'altra tappa importante. Come ha precisato il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, sottolineando l’importanza del progetto. “Si tratta di un percorso legato alla disabilità. Era incredibile che in una delle piazze principali di Barriera di Milano non ci fossero gli scivoli. È un impegno portato avanti anche con la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, per prenderci cura di quella zona”.

L’iniziativa segue anche le richieste dei cittadini, formalizzate tramite una petizione che chiedeva (tra le altre cose) l’installazione degli scivoli. I lavori, che rientrano nella manutenzione ordinaria, sono previsti in completamento entro giugno-luglio.