A Nichelino nasce la biblioteca "Cate" per ricordare la prof morta prematuramente

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico di Nichelino hanno inaugurato una nuova biblioteca. Non solo un luogo di cultura e lettura, ma anche uno spazio luminoso, accogliente e colorato di socialità e condivisione. La biblioteca Cate nasce anche e soprattutto per onorare la memoria di una prof morta prematuramente, Caterina Di Iorgi, una vita spezzata troppo in anticipo: di qui la decisione di dedicarle questo spazio, voluta da tutte le sue colleghe.

Spazio di socialità e condivisione

"Questa biblioteca scolastica, coordinata dalla Professoressa Valente, sarà in rete con le altre biblioteche dell’Istituto comprensivo attraverso il sistema di prestito in cloud", ha sottolineato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina. "Viva le nostre scuole, le professoresse e i professori, le maestre e i maestri che dedicano passione, competenze e tempo all’arricchimento culturale ed emotivo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi", che poi ha voluto ringraziare la preside Marisa Pallotti "per l’impegno e la professionalità e per il gradito invito a prendere parte a questo momento di festa e lettura".