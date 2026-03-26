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Ambiente e Natura | 26 marzo 2026, 15:00

La spettacolare fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: 80 mila persone in visita ai Giardini [FOTO e VIDEO]

Boom di ingressi per la prima settimana. Le aperture straordinarie anche in orario serale fino al 1° aprile

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore accende la Reggia di Venaria

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore accende la Reggia di Venaria

In una settimana sono circa 80 mila le persone che hanno visitato i Giardini della Reggia di Venaria che dal 19 marzo ospitano la fioritura dei ciliegi. 

Un appuntamento diventato atteso tanto da registrare il sold out degli accessi sin dai primi giorni e che promette di bissare il record di ingressi dell'anno scorso: 105 mila in due settimane.

Quest'anno la fioritura dei cento ciliegi è prevista fino al 1° aprile e tra le novità vi è l'aggiunta dell'apertura di lunedì e in fascia serale, dalle 19 alle 23, per godersi lo spettacolo di petali rosa illuminati anche dopo il tramonto. Uno scenario magico che richiama la hanami giapponese: la secolare tradizione romantica orientale dell’ammirazione dei ciliegi fioriti di notte.

Durante le aperture straordinarie si terranno inoltre eventi e iniziative come la Pittura En plein air il 28 e 29 marzo e Musica All’ombra dei ciliegi in fiore il 28 e 29 marzo e il 5 e 6 aprile, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Chiara Gallo

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