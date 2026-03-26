La spettacolare fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: 80 mila persone in visita ai Giardini [FOTO e VIDEO]

In una settimana sono circa 80 mila le persone che hanno visitato i Giardini della Reggia di Venaria che dal 19 marzo ospitano la fioritura dei ciliegi.

Un appuntamento diventato atteso tanto da registrare il sold out degli accessi sin dai primi giorni e che promette di bissare il record di ingressi dell'anno scorso: 105 mila in due settimane.

Quest'anno la fioritura dei cento ciliegi è prevista fino al 1° aprile e tra le novità vi è l'aggiunta dell'apertura di lunedì e in fascia serale, dalle 19 alle 23, per godersi lo spettacolo di petali rosa illuminati anche dopo il tramonto. Uno scenario magico che richiama la hanami giapponese: la secolare tradizione romantica orientale dell’ammirazione dei ciliegi fioriti di notte.

Durante le aperture straordinarie si terranno inoltre eventi e iniziative come la Pittura En plein air il 28 e 29 marzo e Musica All’ombra dei ciliegi in fiore il 28 e 29 marzo e il 5 e 6 aprile, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.