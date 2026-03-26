Valerio Vigliaturo vince la 14a edizione del Premio I Murazzi con la raccolta “IOdrama”

Da direttore a vincitore di un premio. Valerio Vigliaturo, nato a Chieri (TO), poeta, scrittore e performer, con grande passione e dedizione dal 2004 scova autori emergenti attraverso il Premio InediTO - Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite, senza abbandonarli al proprio destino, ma accompagnandoli verso il mondo dell’editoria e dello spettacolo. Nel frattempo, negli ultimi anni ha affinato la sua attività scrittoria pubblicando alcune raccolte poetiche e vincendo con il suo primo romanzo “Dalla parte opposta” (Augh! Edizioni, 2018) il Premio Carver 2018 e il Premio "Alda Merini" 2019 di Imola.

Un nuovo riconoscimento gli sarà attribuito sabato 28 marzo dalle ore 16:00 al Circolo dei Lettori in occasione della premiazione della 14a edizione del Premio Internazionale I Murazzi, dedicato alle arcate famose in passato per la movida torinese e recentemente intitolate ai cantautori Fred Buscaglione e Gipo Farassino. Un premio alla cultura, organizzato dall’Associazione culturale Elogio della Poesia e presieduto da Sandro Gros-Pietro, con prevalenza umanistica, specializzato nei generi di Poesia, Narrativa, Teatro, Saggistica, e, specie attraverso quest’ultimo, aperto alle discipline sociali, scientifiche e informatiche. Ad aggiudicarsi l’edizione 2026 sono stati: Jean-Paul Manganaro Premio alla Carriera); Paolo Conti (Premio Speciale della Giuria alla Cultura), Deborah Dirani (Premio Speciale del Presidente alla Narrativa); Giovanni Braida (Primo Premio Narrativa); Ilaria Maria Dondi (Primo Premio Saggistica) e appunto Vigliaturo (Primo Premio di Poesia) con “IOdrama” pubblicato da Edizioni Ensemble nel 2024, da cui ha tratto l'omonimo reading poetico musicale terzo classificato al Premio Roberto Sanesi 2025.

Come nell’evoluzione di una tragedia greca, la raccolta rappresenta il drama dell’io, eroe tragico incompreso, condannato a subire le avversità orchestrate da una regia occulta, ma invincibile nella sconfitta. L’opera si sviluppa in tre sezioni principali: dalla Mimesi della prima, intesa come simulazione della realtà, ma che manifesta già i sintomi di una possibile crisi; alla Nemesi della seconda che si abbatte con il sopraggiungere della pandemia di COVID-19; fino alla Catarsi della terza e ultima sezione, attraverso il manifestarsi transitorio dell’incanto. A queste sezioni principali se ne congiungono altre due, collocate a metà raccolta, intitolate Venice in Creta e Mexican blood in linea con gli sviluppi del dramma.

Le tematiche che si susseguono ripercorrono alcuni topos della prima raccolta “Amori & Disincanti”, pubblicata nel 2020 da Transeuropa Edizioni (menzionata al Premio Letterario Città di Sarzana 2020, al Concorso Internazionale di Poesia “Parasio – Città di Imperia” 2023 e al premio Lo­renzo Montano 2024). Tra i temi, la ricerca della donna ideale, la disillusione, le discriminazioni, l’immigrazione, il complottismo, e altri più recenti, come la teoria gender, il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale. La scrittura tende ad abbracciare una dimensione di condivisione universale, nella spersonalizzazione dell’io che diventa detestabile e odioso. Parlare dell’uomo in generale a partire dall’analisi di sé, sublimata dalla visione di paesaggi, luoghi, eventi, che nella purezza poetica deve suscitare più che dire, evocare più che raccontare, emozionare ma anche far riflettere, per sottrarre al nulla l’indicibile.

Vigliaturo, sarà impegnato anche nei prossimi giorni per la designazione dei finalisti del Premio InediTO che si svolgerà martedì 31 marzo dalle ore 18:30 presso la Scuola Holden di Torino, selezionati tra migliaia di partecipanti iscritti alla 25a edizione.