Divieto di burqa, Rivoli si Lega a Torino: dal Carroccio una mozione contro i volti coperti

Anche la Lega di Rivoli si allinea alla proposta della Città di Torino per vietare l’occultamento del volto nei luoghi pubblici. A depositare la mozione la consigliera di minoranza Laura Adduce che definisce la proposta “Un principio già sancito dalla normativa nazionale e adottato in diversi Paesi europei”.

La stessa proposta è stata avanzata anche a Torino dalla consigliera e parlamentare Elena Maccanti.

“Non è una questione di religione o cultura - dichiara Adduce - ma di sicurezza e rispetto delle regole. Il volto scoperto è il fondamento della fiducia e della convivenza civile. Rivoli deve essere una città sicura, dove tutti possano riconoscersi e sentirsi tutelati”.

Un documento per "applicare il divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici di Rivoli, prevedendo sanzioni e misure restrittive per chi non rispetta la norma. Inoltre, sarà lanciata una campagna di sensibilizzazione per promuovere la sicurezza e la libertà individuale."

“Questa proposta è anche un segnale chiaro contro ogni forma di imposizione. Nessuno deve essere costretto a nascondersi: non è libertà, è sottomissione. Vogliamo una città dove il rispetto delle regole sia garanzia di sicurezza per tutti”, conclude Adduce.

La mozione sarà discussa in Consiglio Comunale.