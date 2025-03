Ragazzo sul monopattino investito e sbalzato contro una casa

Grave incidente stradale questa mattina, venerdì 28 marzo, in via Chiesa della Salute, nel quartiere Borgo Vittoria. Un giovane che stava viaggiando su un monopattino elettrico è stato investito da una Renault. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

L’urto è stato così violento che il monopattinista è stato addirittura sbalzato sul marciapiede, finendo contro il muro di una casa. Il ragazzo, che ha riportato diversi traumi secondo i primi accertamenti, è stato immediatamente soccorso dai sanitari e poi trasportato d’urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno condotto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La squadra infortunistica sta cercando di capire le cause che hanno portato all’investimento.