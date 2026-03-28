All'Osteria Rabezzana, Lele Piras Duo in un concerto omaggio a Pino Daniele

Un concerto dedicato alla musica di Pino Daniele, tra brani acustici vicini alla tradizione napoletana e le composizioni più elettriche che hanno segnato la sua carriera. È questo il progetto Lele Piras plays Pino Daniele in programma all'Osteria Rabezza mercoledì 1 aprile, ore 21.30uno spettacolo che attraversa alcune delle pagine più note del cantautore riportandole sul palco in una nuova dimensione essenziale.

Il duo rilegge il repertorio senza alterarne l’identità musicale: i brani vengono interpretati con un approccio diretto, che privilegia la compattezza sonora e il dialogo tra i musicisti rispetto al virtuosismo individuale. Il risultato è una rilettura personale che mantiene riconoscibili le strutture e l’atmosfera delle composizioni originali. La scaletta alterna momenti più intimi e acustici a episodi ritmicamente più incisivi, ripercorrendo alcuni dei brani che hanno portato Pino Daniele a essere riconosciuto come una delle voci più originali della musica italiana.

Il progetto nasce anche come omaggio a un autore che ha segnato il percorso musicale e umano dei componenti del duo. Entrambi i musicisti vantano una lunga esperienza dal vivo e numerose collaborazioni con artisti della scena torinese e nazionale. Uno spettacolo che riporta al centro le canzoni, affidandole a un dialogo musicale essenziale e rispettoso del repertorio.