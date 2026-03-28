Seven Springs alla Holden: al via la 2^ edizione con Barbara Hannigan, Saturnino, Raphael Gualazzi, Alessandro Baricco e Paolo Fresu

Alla Scuola Holden persino la musica non è un’esecuzione statica, ma una storia che si scrive mentre accade. Torna dal 28 aprile al 7 luglio 2026 Seven Springs –Il suono della Holden, la rassegna musicale, sotto la direzione artistica della pianista Gloria Campaner e del compositore Nicola Campogrande, che riscrive il rito del concerto grazie al suo particolare “sound” e alle storie, alle curiosità e agli aneddoti raccontati dagli artisti stessi agli spettatori.



Sette appuntamenti, alle sette di sera, al costo di sette euro, per un’esperienza fruibile e accessibile che quest’anno elegge la libertà a proprio manifesto, invitando grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale a entrare e accompagnare il pubblico in uno spazio libero, dove deviazione e sperimentazione diventano parte integrante del racconto.



Tra i protagonisti che questa primavera saliranno sul palco del General Store della Scuola Holden Barbara Hannigan, Paolo Fresu, Bertrand Chamayou, Saturnino, Raffaele Pe, Raphael Gualazzi, Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia.



