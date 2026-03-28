Kid Yugi in concerto al Flowers Festival di Collegno

n seguito all’annuncio e al grande successo riscontrato di “Anche Gli Eroi Muoiono Tour”, il suo primo tour nei palasport con date già sold out a Roma, Milano, Bari e Napoli, Kid Yugi annuncia le date di “Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour”, la tournée estiva nei principali festival italiani.

A Torino, farà tappa martedì 30 giugno al Flowers Festival di Collegno.

“Anche gli eroi muoiono" approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulla figura dell’idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L’artista, attualmente tra i più ascoltati in assoluto in Italia, apre in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del Diavolo”, album certificato cinque volte disco di platino, che ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/NIQ ed è presente tra gli album più venduti da oltre 98 settimane. Con 22 dischi di platino, 16 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.

