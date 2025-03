Il nuovo mercato di piazza Benefica tra alberi e chiusure stradali: la fine dei lavori entro l'estate del 2026 (ma non mancano i dubbi)

Novità in vista per il mercato di piazza Benefica

Un anno per il nuovo mercato di piazza Benefica. I lavori di ristrutturazione della piazza nel cuore di Cit Turin dovrebbero iniziare in estate, con una durata prevista di 365 giorni. Luglio 2026 è quindi l'obiettivo per la conclusione dei cantieri che - a rotazione - interesseranno piazza Benefica e dintorni. La proposta del Comune - ancora da definire nei dettagli - è di suddividere i lavori in nove parti da 45 giorni l'una, in modo da non interrompere mai le attività del mercato e spostare i banchi interessati nelle vie limitrofe.

Pensieri contrapposti

La proposta sembra trovare d'accordo gli ambulanti del mercato, ma meno i residenti e i commercianti del quartiere, che vedranno chiudere al traffico alcune strade per permettere lo spostamento dei banchi e si vedranno togliere temporaneamente alcuni posti auto. Durante la presentazione del progetto alla cittadinanza - che si è tenuta al cinema Esedra alla presenza dell'assessore al commercio della Città, Paolo Chiavarino, e della Circoscrizione 3 - i negozianti di via Principi d'Acaja hanno chiesto di essere coinvolti nella fase decisionale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità.

Attenzione al verde

Un'altra richiesta dei residenti è stata l'attenzione al verde. Il progetto prevede la ristrutturazione delle aiuole e la messa a dimora degli alberi che erano stati rimossi per malattia, ma il numero non soddisfa tutti. Si tratta di 11 nuove piantumazioni, oltre alle 56 piante già presenti, un numero inferiore ai precedenti. Come spiegato dall'architetta del Comune, Erica Ribetti, gli alberi saranno leggermente più distanziati rispetto a prima, ma con l'area ombreggiata che non sarà inferiore. Le nuove aiuole dovranno risolvere il problema che aveva causato la morte degli alberi precedenti: durante la pulizia dell'asfalto, dopo il mercato, la grande quantità di acqua ristagnava e la pendenza della piazza la faceva finire nella terra, facendo marcire le piante. Come spiegato da Ribetti, le nuove aiuole saranno quindi composte da una griglia che conterrà materiale drenante. La nuova pavimentazione del terreno, inoltre, sarà fatta da un asfalto drenante - che aiuterà a smaltire l'acqua - ma anche rigido, per la stabilità dei banchi del mercato.

Una spesa di 700mila euro

I lavori su piazza Benefica sono stati finanziati completamente dalla Città di Torino, con un investimento totale di 700 mila euro che comprende anche la ristrutturazione del mercato di corso Palestro. La maggior parte di questi fondi sarà usata per piazza Benefica, con una spesa prevista per il momento di circa 570 mila euro. Come spiegato da Chiavarino, oltre alla pavimentazione e il verde l'intervento riguarderà la realizzazione di un'impiantistica elettrica migliore e della rete idrica.