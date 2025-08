La nuova vita del giardino Coggiola: “Ora rispettiamolo, basta vandalismi” [FOTO]

Nuova vita per il giardino Piero Coggiola di via Carrera, quartiere Parella. Dopo un intervento di riqualificazione finanziato con fondi Pnrr, il parco si presenta oggi più inclusivo, attrezzato e curato. L’inaugurazione ufficiale, ieri pomeriggio, alla presenza dell’assessore al Verde Pubblico della Città, Francesco Tresso, del capogruppo del Pd in Comune, Claudio Cerrato, del presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e del coordinatore all’Ambiente, Lorenzo Ciravegna. In rappresentanza della 4 anche i consiglieri Antonio Basile e Anna Bovetti.

Come cambia lo spazio

I lavori hanno puntato sull’accessibilità e sul miglioramento della fruizione degli spazi: l’area giochi è stata potenziata con tre nuove attrezzature ludiche e una pavimentazione antitrauma completamente rifatta. Per facilitare l’accesso anche a persone con disabilità o difficoltà motorie, sono stati abbassati i cordoli lungo il viale principale e creati nuovi vialetti interni in marmette autobloccanti che collegano le varie aree gioco.

Nuove panchine

Tra gli altri interventi: nuove panchine, manutenzione di quelle esistenti, sostituzione dei cestini e un'importante opera di rigenerazione del verde con la risemina di circa 260 metri quadri di prato. Sullo sfondo i cittadini, pensierosi: “Speriamo che durino e che nessuno li vandalizzi”. Un tema che ha tenuto banco. “Gli anni del Covid - ha precisato Re -, ci hanno insegnato l’importanza di avere spazi veri, usufruibili e accessibili. Come Circoscrizione lancio un appello: è importante che questi spazi siano mantenuti con attenzione. E tutelati, perché il rispetto degli arredi è importante”. E costa. A San Donato la sostituzione di uno scivolo di un giardino “ci è costata 8mila euro” conclude Re. Presto toccherà a piazza Moncenisio, via Belli e via Zumaglia. “Altre aree verdi molto importanti e che abbiamo a cuore - ha aggiunto Ciravegna -. Per questo invito i cittadini a segnalarci problemi e ad essere partecipi nella lotta ai vandalismi”.

L’intervento

L’intervento rientra nel più ampio Piano Integrato Urbano del Comune di Torino, che prevede la riqualificazione di 36 aree verdi, di cui 28 parchi gioco, con un’attenzione particolare agli spazi vicini alle biblioteche civiche. Per il giardino di via Coggiola, il punto di riferimento è la biblioteca “Ragazzi di Utoya” di via Zumaglia. Tresso, in conclusione, ha ricordato come non sia sempre facile rispettare i tempi “ma abbiamo avuto la fortuna di investire grazie ai fondi europei che ci hanno permesso di riqualificare le aree verdi”. Ne è un esempio l’intervento al parco della Tesoriera “al momento in ritardo di un mese e mezzo. Tuttavia è stata una nostra scelta tenerlo aperto per il benessere dei cittadini”.