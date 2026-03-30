Mirafiori, nuove assunzioni: questa volta servono persone ai cambi. Cento assunzioni alle Meccaniche

Nuove assunzioni per Mirafiori, anche se a tempo determinato. Le ha annunciate oggi l'azienda, in particolare per il settore delle Meccaniche. Il motivo è l'aumento dei volumi necessari per lo storico cambio C514, assemblato, montato sulla Pandina prodotta a Pomigliano e sulla 500 Ibrida a Mirafiori.

Contratti fino a settembre 2026

Si prevede di dover salire dagli attuali 700 a 1000 cambi al giorno. Per questa ragione l'azienda ha iniziato a fare i colloqui per assumere, già dai prossimi giorni, circa 100 lavoratrici e lavoratori con contratto a termine fino a settembre 2026.

"Il bicchiere resta mezzo vuoto"

"La notizia di nuove assunzioni è sempre positiva, ma il bicchiere rimane mezzo vuoto perché rimangono comunque inserimenti a termine - commentano Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino e Gianni Mannori, responsabile della Fiom di Torino per Stellantis -. Nonostante ciò, questi innesti dimostrano che se vengono assegnati nuovi modelli a Torino e in Italia in generale, la situazione può incanalarsi verso un sentiero di rilancio industriale e occupazionale. Ecco perchè stiamo chiedendo nuovi modelli e almeno una nuova linea di produzione a Mirafiori che purtroppo al momento non si intravede. Le lavoratrici e i lavoratori di Mirafiori e dell'indotto auto sono stanchi di avere un futuro con il timer, meritano invece di avere prospettive e certezze che solo investimenti chiari nelle produzioni possono garantire".