Marciapiedi e segnaletica, cantieri per Mirafiori

Tra restyling dei marciapiedi e nuova segnaletica orizzontale procedono gli interventi sulla viabilità sul territorio della Circoscrizione 2. A fare il punto è il coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera, che annuncia l’avanzamento della manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Rignon.

Gli interventi si inseriscono in un piano più ampio che ha già interessato corso Salvemini e via Nitti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per pedoni e residenti anziani. “Si tratta di lavori importanti che danno continuità a quanto già avviato nelle scorse settimane” precisa Nucera.

Le opere sono rese possibili grazie ai fondi della Fondazione Crt, donati alla Città e destinati proprio alla riqualificazione di spazi pubblici e infrastrutture urbane. Inoltre in corso Salvemini, grazie alla manutenzione ordinaria, è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale. Un bel colpo d’occhio per chi abita in zona.