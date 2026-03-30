Fuochi d'artificio a Mondovì: inaugurato il Torneo "4XBaseball" [FOTO e VIDEO]

Si è svolta domenica 29 marzo, presso il campo da baseball del JFK Mondovì in località Passionisti, la cerimonia di inaugurazione del torneo internazionale “4XBaseball”.

L’evento è dedicato alla memoria di Michele Rosso, dirigente sportivo che già alla fine degli annI Settanta importò il gioco in Piemonte, ed in particolare a Mondovì, con un'associazione sportiva pionieristica che nel corso degli anni ha ampliato la sua attività creando un'opportunità sportiva ulteriore sul territorio.

Una realtà che celebra i suoi 50 anni di storia, con uno sguardo rivolto al futuro ma senza dimenticare ciò che è stato.

(Il presidente Gazzola e il ds Rosso)

L’opening ceremony si è cullata sul sound di Molinoir, artista di casa dal profilo internazionale che vanta prestigiose collaborazioni in tutto il mondo e live fino in Corea del Sud.

L’organizzazione della cerimonia è stata curata dalla Future Advanced di Milano: Fabrizio Mezzo, che da oltre 30 anni firma le regie di eventi nazionali e internazionali per aziende, ne ha seguito ogni dettaglio.

Al centro, una storia semplice e universale: quella di un bambino che scopre il baseball, cresce con i suoi valori e trova nello sport una direzione, un’identità, un sogno.

Durante la serata sono sfilate le squadre protagoniste del torneo, in programma da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile sui campi di Mondovì e Torino: le selezioni U18 di Italia, Argentina e Francia.

Ad accompagnarle sul diamante i ragazzi della U12 del JFK Mondovì, oltre agli amici dell’AIBXC (Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi) e dell’associazione Dr-Agon che si occupa di ragazze e ragazzi con disturbi di neurosviluppo.

Tra i momenti più emozionanti gli interventi di Luis Sojo e Omar Vizquel, autentiche leggende della Major League e il saluto trasmesso sul maxischermo di Francisco Emanuele Cervelli, manager della nazionale italiana reduce dalla semifinale nel World Baseball Classic.

Prima dello spettacolo pirotecnico che ha chiuso la cerimonia si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni: l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l’assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno, il consigliere della Fondazione Compagnia di San Paolo Ezio Raviola e la vicepresidente della Fondazione CRC Elena Merlatti.

Hanno seguito l’evento anche il presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto, i consiglieri provinciali Rocco Pulitanò e Pietro Danna, Ezio Tino in rappresentanza del Coni e Rocco Violi della Banca Alpi Marittime.

Le dichiarazioni a margine della cerimonia (GUARDA IL VIDEO)

L’intera iniziativa si svolge con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Lunedì 30 marzo

Torino, campo di Via Passo Buole

Ore 16.00: Italia-Francia

Ore 19.00: Francia-Argentina

Martedì 31 marzo

Mondovì, campo comunale

Ore 17.00: Italia-Argentina

Mercoledì 1 aprile

Torino, campo di Via Passo Buole

Ore 16.00: Francia-Argentina

Ore 19.00: Argentina-Italia

Giovedì 2 aprile

Mondovì, campo comunale

Ore 17.00: Argentina-Francia

Venerdì 3 aprile

Mondovì, campo comunale

Ore 14.00: finale 1°-2° posto

Ore 17.00: cerimonia di chiusura e premiazione

(FOTO DI RENATA ROATTINO)