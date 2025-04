Manca il numero legale in Sala Rossa, minoranza "bussa" a Lo Russo: "Dove sei?"

La presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo ha dovuto così sconvocare la seduta. E non si è fatta attendere la protesta della minoranza: i consiglieri sono infatti andati a "bussare" alla porta di Lo Russo esponendo il cartello "sindaco dove sei?".

Minoranza all'attacco

"E' la terza volta - ha sottolineato il capogruppo del M5S Andrea Russi - che manca la maggioranza su un documento di bilancio. Oggi era veramente importante perché si sarebbe dovuto assegnare il rendiconto di bilancio per la trattazione nelle varie commissioni". "Abbiamo 87 atti - ha aggiunto - in attesa di discussione. Non lavoriamo neanche sugli atti di indirizzo".

Sulla stessa linea i consiglieri della Lega Fabrizio Ricca ed Elena Maccanti: "Ravvediamo problemi sul bilancio, che doveva essere mandato in Commissione: vigileremo la prossima settimana".