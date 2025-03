Auto Moto Turin Show torna per la seconda edizione: l'evento indoor tuning al Lingotto Fiere e Oval

Dopo il successo della prima edizione, AMTS – Auto Moto Turin Show torna dal 4 al 6 aprile 2025 al Lingotto Fiere e Oval.

Organizzata da GL events Italia, oltre a ospitare, all’interno dell’Oval, il più grande evento indoor tuning d'Italia in collaborazione con ETT – Expo Tuning Torino, la manifestazione si distingue per le esperienze adrenaliniche nelle aree esterne, tra esibizioni acrobatiche e drifting spettacolari. Ma quest'anno AMTS si supera ancora e offre la possibilità di salire a bordo di una vera auto da competizione con il Taxi Drift.

Pista Sparco: spettacolo e performance dal vivo

Anche per questa seconda edizione, le aree esterne di Auto Moto Turin Show si trasformano in un’arena di adrenalina e spettacolo. La pista Sparco ospiterà esibizioni di drifting, taxi drift, stunt show e sfilate di auto sportive e storiche, per regalare al pubblico l’emozione delle performance dal vivo. Professionisti del settore metteranno alla prova le proprie abilità con manovre al limite, regalando uno spettacolo unico per tutti gli appassionati.

Taxi Drift: l’emozione della derapata con i piloti di D-Race

Da lunedì 3 marzo è aperta la speciale biglietteria per chi vuole assicurarsi un posto per provare l’ebbrezza del drifting da protagonista. Acquistando un biglietto per il Taxi Drift, l’esperienza organizzata in collaborazione con D-Race Italian Drifting, i visitatori potranno salire a bordo di una vera auto da competizione e affrontare curve spettacolari accanto a un pilota professionista. Tra gli ospiti confermati: Riccardo Tonali, ventiduenne vice campione italiano di drifting pro 2; Elena Zaniol, istruttrice federale Aci Sport categoria drift, soprannominata la regina del drift italiano; Manuel Vacca, pilota del Drift Masters, campionato più importante a livello Europeo e vincitore di una edizione del Campionato Italiano Drifting pro; Stefano Maniscalco, vincitore del Campionato Italiano Drifting pro 2 nel 2024.

L’esperienza è riservata ai visitatori di AMTS 2025. I posti disponibili sono 100, suddivisi in 4 slot da 25 persone. La corsa dura tre-quattro minuti per ciascun partecipante e costa 52 euro. Gli orari per vivere questa esperienza esclusiva sono: sabato 5 aprile alle ore dalle 14.45 alle 15.45; dalle 17.30 alle 18.30; domenica 6 aprile alle ore dalle 13.45 alle 14.45; dalle 16.45 alle 17.45.

Stunt show, Big show con il fuoco, Twin Drift e minimoto

Dal venerdì alla domenica, la zona esterna sarà animata da esibizioni ed eventi imperdibili. Il Burnout stunt show by Bizzarro Extreme è uno spettacolo di acrobazie con moto e quad, con passaggi spettacolari su una ruota, drift e burnout. In programma venerdì alle 11.45, sabato alle 16 e domenica alle 12.

L’Acrobatic stunt show by Bizzarro Extreme è una performance con auto su due e quattro ruote, che includono prove di abilità ed equilibrio sia individuali che di gruppo, inseguimenti ispirati a scene d’azione e parcheggi acrobatici. L’appuntamento è venerdì alle 16, sabato alle 12 e domenica alle 15.

Grandissima attesa per il Big show con il fuoco by Bizzarro Extreme che riproduce in pista effetti speciali cinematografici come: il fireman, in cui una persona attraversa un tratto dell’area avvolta dalle fiamme; il passaggio di un’auto infuocata; l’esplosione di un’auto mentre attraversa una barriera di fuoco. Nel Truck Show, un camion esegue figure acrobatiche insieme ad auto e moto, anche in equilibrio su due ruote laterali. Save the date: venerdì ore 18.15, sabato ore 18.45 e domenica ore 18.

Il Twin Drift D-race simula una sfida di drifting a coppie: i piloti percorrono il tracciato in controsterzo, cercando di mantenere la minore distanza possibile tra loro, dando vita a spettacolari manovre che evidenziano abilità e tecnica. Venerdì alle 15; sabato alle 11 e alle 16.45; domenica alle 11 e alle 16.

Venerdì alle 13.45, sabato e domenica alle 10.30, il Mini Moto Show by YCF porta in pista moto divertenti e adrenaliniche insieme al famoso campione di motociclismo Roberto Rolfo.

Appuntamento speciale sabato alle 12.45 con la Parata Hardcore: una parata esclusiva, a cura del team Hardcore Drivers, di 40 auto speciali che hanno segnato la storia dei marchi automobilistici mondiali. Un vero viaggio attraverso il tempo e l’innovazione, con vetture iconiche che rappresentano il meglio del design, della tecnologia e della passione per i motori, personalizzate dai proprietari. Dalle classiche leggendarie alle supercar moderne, la sfilata firmata Hardcore Drivers promette di emozionare appassionati, collezionisti e curiosi, offrendo un’esperienza unica all’interno di un evento che celebra l’adrenalina e lo stile nel mondo dell’automotive.



Per info e programma: https://amtstorino.it