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Ambiente e Natura | 01 aprile 2026, 10:45

Tutti gli appuntamenti di aprile a Grugliasco con RigeneriAmo i Parchi

Le iniziative promosse dalla Cittadella del Wealfare

Il parco Porporati di Grugliasco

Il parco Porporati di Grugliasco

Ecco tutti gli appuntamenti di RigeneriAmo i Parchi a Grugliasco per il mese di aprile 2026.

Si comincia mercoledì 1 alle 9,30 presso il parco Ceresa in Borgata Lesna. Mercoledì 8 aprile, sempre con ritrovo alle 9,30, sarà la volta del parco dell'università in Borgata San Francesco; mercoledì 15 aprile, con i ragazzi della classe 2ª D della scuola media Europa Unita, all'interno del progetto Cantieri di Cittadinanza, con lo stesso orario, toccherà al parco Porporati e mercoledì 22 aprile alle 9,30 sarà la volta del parco Aldo Moro.

L'ultimo incontro di aprile è fissato per mercoledì 29, sempre alle 9.30, presso i parchi Perlasca, Marangoni e Cln in Borgata Fabbrichetta.

Chi fosse interessato a unirsi al gruppo, promosso dalla Cittadella del Wealfare, potrà contattare lo 011 4013013, oppure scrivere a welfaregrugliasco@gmail.com 

comunicato stampa

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