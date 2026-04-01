Tutti gli appuntamenti di aprile a Grugliasco con RigeneriAmo i Parchi

Ecco tutti gli appuntamenti di RigeneriAmo i Parchi a Grugliasco per il mese di aprile 2026.

Si comincia mercoledì 1 alle 9,30 presso il parco Ceresa in Borgata Lesna. Mercoledì 8 aprile, sempre con ritrovo alle 9,30, sarà la volta del parco dell'università in Borgata San Francesco; mercoledì 15 aprile, con i ragazzi della classe 2ª D della scuola media Europa Unita, all'interno del progetto Cantieri di Cittadinanza, con lo stesso orario, toccherà al parco Porporati e mercoledì 22 aprile alle 9,30 sarà la volta del parco Aldo Moro.

L'ultimo incontro di aprile è fissato per mercoledì 29, sempre alle 9.30, presso i parchi Perlasca, Marangoni e Cln in Borgata Fabbrichetta.

Chi fosse interessato a unirsi al gruppo, promosso dalla Cittadella del Wealfare, potrà contattare lo 011 4013013, oppure scrivere a welfaregrugliasco@gmail.com