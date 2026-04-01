Truffe agli anziani, al via gli incontri informativi anche in Circoscrizione 5

Parte anche in Circoscrizione 5 il ciclo di incontri “La truffa si camuffa”, iniziativa promossa dalla Città di Torino in collaborazione con il Polizia Locale di Torino, con l’obiettivo di prevenire le truffe ai danni degli anziani e delle fasce più fragili della popolazione.
Il progetto prevede una serie di appuntamenti settimanali, ogni mercoledì dalle 15 alle 16.30, a partire dall’8 aprile fino al 20 maggio 2026, ospitati nei centri di incontro e in altri spazi del territorio circoscrizionale.
Durante gli incontri, operatori ed esperti illustreranno le principali tecniche utilizzate dai truffatori, fornendo consigli pratici su come riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi in modo efficace. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle situazioni più comuni, come le truffe porta a porta, telefoniche o online.
Il calendario degli incontri
Il ciclo partirà l’8 aprile in via De Marchi 33 e proseguirà il 15 aprile in corso Grosseto 115. Gli appuntamenti successivi si terranno il 22 aprile in via dei Gladioli 29, il 29 aprile in via Brusa 5, il 6 maggio in piazza Stampalia 85, il 13 maggio in via Sospello 46 e si concluderanno il 20 maggio in piazza Montale 14/i.
Prevenzione e informazione
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione cittadina per contrastare il fenomeno delle truffe, che colpisce in particolare le persone anziane. Attraverso momenti di informazione diretta e confronto, il progetto punta a rafforzare la consapevolezza dei cittadini e a creare una rete di prevenzione sul territorio.