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Cronaca | 02 aprile 2026, 07:37

Ferito alla mano per scoppio di petardo durante corteo tifosi pallavolo: 22enne in ospedale

Intervento dei sanitari vicino al PalaRuffini, dove si giocava Chieri e Galatasaray

Ferito alla mano per scoppio di petardo durante corteo tifosi pallavolo: 22enne in ospedale

Intervento dei sanitari del 118 ieri sera intorno alle 19.50 vicino al PalaRuffini di Torino, dove un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito nello scoppio di un petardo poche ore prima della partita di Champions League di pallavolo femminile tra Chieri e Galatasaray.

Ferito alla mano

Un gruppo di tifosi ospiti, diretto verso l'impianto, ha acceso fuochi d'artifficio durante il percorso. Un ragazzo è rimasto gravemente ferito alle dita della mano sinistra: è stato portato in ambulanza al Cto con un codice giallo.

Rischio Daspo

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la digos che ha avviato accertamenti sull'accaduto. Il 22enne ora rischia di essere sottoposto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), oltre che a provvedimenti penali.

redazione

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