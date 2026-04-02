Noyz Narcos in concerto al Flowers Festival di Collegno

Noyz Narcos, tra i maggiori esponenti della scena hip hop/hardcore italiana, annuncia la date di Cruel Summer 2026, la tournée estiva che farà tappa nei principali festival italiani e che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo album Funny Games, uscito a novembre 2025.

L'appuntamento a Torino è in occasionel del Flowers Festival di Collegno, lunedì 13 luglio.

Il recente album FUNNY GAMES (certificato disco d’oro) ha segnato un ritorno destinato a lasciare il segno. Il disco, prodotto da Sine, ha visto la presenza di collaborazioni importanti - da Achille Lauro a Conway The Machine, passando per Guè, Jake La Furia, Madame e Shiva - e si è presentato come un avvertimento, un album oscuro che non cerca spettatori, bensì bersagli. L’ispirazione nasce da “Funny Games” (film austriaco del 1997), dove la violenza diventa una metafora: uno strumento per raccontare la tensione e il disgusto verso una società levigata e artificiale, dove anche il conflitto sembra finto. È una risposta viscerale, un gesto di ribellione creativa, un riferimento perfetto che trova terreno fertile nel mondo di uno dei rapper che ha contribuito a fare la storia del genere, dove la realtà non si edulcora mai, ma si osserva da vicino, senza filtri. Con 13 dischi di platino, 23 dischi d’oro e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Noyz Narcos si conferma una delle figure centrali della scena hip hop/hardcore italiana.

