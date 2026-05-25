The Phair: conclusa la settima edizione, tutti i premiati

Conclusa la VII edizione di THE PHAIR | Photo Art Fair, la fiera internazionale dedicata alla fotografia e all’immagine contemporanea che per tre giorni ha animato le OGR Torino in Sala Fucine, registrando una significativa partecipazione di pubblico proveniente dall’Italia e dall’estero. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, THE PHAIR ha riunito 42 gallerie italiane e internazionali provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Montenegro e Svezia, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per collezionisti, curatori, artisti e professionisti del settore.

“Con questa VII edizione THE PHAIR continua il proprio percorso di crescita internazionale, consolidando Torino come luogo di confronto privilegiato per la fotografia contemporanea e per le nuove pratiche visive. La qualità delle gallerie partecipanti, il dialogo con le istituzioni culturali internazionali e l’attenzione verso ricerca e sperimentazione testimoniano la volontà di costruire una piattaforma sempre più aperta, dinamica e capace di leggere la complessità del presente attraverso le immagini. Appuntamento al prossimo anno, dal 20 al 23 maggio”, dichiarano Roberto Casiraghi e Paola Rampini, fondatori di THE PHAIR.

I premi



PREMIO ACQUISIZIONE BANCA PATRIMONI SELLA & C.

Con il nuovo Premio Acquisizione Banca Patrimoni Sella & C., la società del Gruppo Sella ha voluto concretizzare il proprio sostegno alla fotografia contemporanea in un riconoscimento che integra arte e responsabilità sociale. Il premio prevede l’acquisizione di due opere destinate alla collezione dell’istituto. La giuria composta da Massimo Coppa, Ernesto Esposito, Daniela Magnetti e Carla Testore, ha individuato tra i lavori che interpretano i concetti di equità, empowerment e futuro, inteso come visione responsabile orientata alle generazioni a venire, i vincitori:

- Francesco Bellina rappresentato da Galleria Lusvardi Art con l’opera Oriri, Mar Mediterraneo 2019, 70 x 105 cm

- Beba Stoppani rappresentata da Red Lab Gallery con l’opera Wunderkammer #2, 2025, Stampa pigmented true black fine art giclée dibond - wood, 60 x 80 cm

PREMIO ACQUISIZIONE BIAUTO GROUP

Altro premio di acquisizione che si inserisce per il primo anno, è quello di BIAUTO GROUP, individuato tra le opere, quelle capaci di tradurre in forma visiva i valori dell’innovazione consapevole, della ricerca, della sostenibilità ambientale e dei linguaggi trasversali della contemporaneità. Le opere selezionate entreranno a far parte del patrimonio aziendale di BIAUTO GROUP, contribuendo all’avvio della collezione. La giuria composta da Giulia Campigotto, Denis Curti, Francesca Filippini Pinto e Paola Rampini ha scelto di premiare tre opere rispetto alle due inizialmente previste, a riprova dell’alta qualità della proposta di questa settima edizione:

- Federica Belli, rappresentata da Galleria Valeria Bella, con l’opera Oceanic Thinking. Liguria #2, 2026, 6 Fotogrammi su carta colore Fujiflex

- ⁠Patrizia Zelano, rappresentata da Zamagni Arte con l’opera Acqua Alta #32, 2019, stampa su carta Hahnemühle fine art baryta 325, edizione 4 di 5, 60 x 90 cm

- ⁠Nick Brandt, rappresentato da WILLAS Contemporary con l’opera Lucio and Chasca, Bolivia, 2022, Archival pigment print, mounted on aluminium, wooden frame with non reflective museum glass.

PREMIO RESIDENZA MCA – Mario Cucinella Architects

Per il secondo anno consecutivo, MCA – Mario Cucinella Architects rinnova la propria residenza artistica dedicata alla ricerca contemporanea, confermando l’impegno dello Studio nel promuovere il dialogo tra fotografia, architettura e sperimentazione visiva. La residenza, della durata di due settimane, porterà alla produzione di cinque opere destinate alla collezione MCA – Mario Cucinella Architects e inviterà l’artista selezionato/a a confrontarsi con i temi centrali della pratica dello Studio tra lavoro collettivo, relazione tra sapere intellettuale e manuale e dimensione condivisa del processo creativo. La giuria è composta da Cristiana Colli, Mario Cucinella e Pietro Rigolo.

Artista vincitore Premio Residenza MCA – Mario Cucinella Architects:

- Jan C. Schlegel rappresentato da WILLAS Contemporary

PREMIO RESIDENZA ALBERTO STABILE

Novità di The Phair 2026, anche il Premio Residenza Alberto Stabile, con la collaborazione di Raw Messina, dedicato alla ricerca artistica site-specific e al rapporto tra fotografia e paesaggio. La residenza si svolgerà sull’isola di Favignana nel mese di agosto e offrirà all’artista selezionato/a la possibilità di realizzare un progetto fotografico inedito, sviluppato a partire da una relazione profonda con il territorio. Una delle opere prodotte entrerà nella collezione del premio, mentre una selezione sarà pubblicata in edizione limitata. La giuria composta da Lorenzo Bruni, Roberto Casiraghi e Donata Pizzi ha assegnato il premio a:

- Paul Cupido rappresentato da MC2 Gallery