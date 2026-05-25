Coez in concerto all'Auditorium Lingotto nell'autunno 2026

Coez annuncia From the rooftop - Teatri 2026, 13 nuove date autunnali che si aggiungono al tour estivo in partenza l’8 luglio, durante le quali porterà live il suo ultimo progetto From the rooftop 3, pubblicato lo scorso 22 maggio.

Prodotto da Vivo Concerti, vedrà il cantautore esibirsi in una dimensione più intima nei principali teatri d’Italia. Il tour farà tappa per un doppio appuntamento all’Auditorium Lingotto di Torino del 7 e 8 novembre.

Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali di Coez, diventato poi anche un album, From The Rooftop prende forma dall’idea di spogliare le canzoni della loro veste originale per portarle verso una dimensione alternativa. From The Rooftop negli anni ha definito alcuni elementi ormai centrali nel format: ogni edizione contiene brani cult riarrangiati tratti del suo repertorio, almeno due cover, tra cui una appartenente alla scena rap, affiancata da reinterpretazioni più indie e cantautorali, e dal secondo capitolo in poi da collaborazioni inedite. Un equilibrio che riflette le due anime musicali dell’artista e che, con questo nuovo volume, rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione di un progetto che continua a rinnovarsi senza perdere la propria coerenza artistica e sonora. Confermando, infatti, tutti gli elementi dei precedenti capitoli, apre ad una novità: canzoni nuove direttamente in versione "Rooftop”.





